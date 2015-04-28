Міністр економіки ініціює корпоратизацію найбільших держкомпаній

Топ-100 державних підприємств, що займають 90% державного сектора економіки, за 9 місяців 2014 року акумулювали 80 млрд грн збитку, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на Міжнародній конференції на підтримку України, що відбувається у Києві.

«Жорстока реальність показує, що ці компанії за перші 9 місяців 2014 року акумулювали збитки в розмірі до 80 млрд грн», - сказав він.

За словами міністра, ці підприємства за розміром і якістю активів повинні були б приносити великий прибуток.

Також Абромавичус зазначив, що за перші 9 місяців 2014 року топові держпідприємства сплатили лише 500 млн грн дивідендів до державного бюджету, що еквівалентно відсотковій ставці у розмірі менш ніж 2%.

Міністр економрозвитку підкреслив, що державні активи сильно недооцінені, і за умови проведення відповідного аудиту та корпоратизації зможуть стати надзвичайно привабливими для зарубіжних інвесторів.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України у рамках реформи системи управління державними підприємствами оголосив про принцип пошуку керівників держкомпаній на відкритих конкурсах. Перелік вимог до кандидатів публікується на сайтах профільних міністерств. Зокрема, Мінекономрозвитку проводить конкурси на заміщення керівників близько 77 компаній, включаючи авіаційний держконцерн «Антонов», Мінагропрод – по 37 компаніям. Аналогічні конкурси будуть проводитися і по енергетичним компаніям, включаючи «Укрнафту», «Укртранснафту» та інші.

Принцип конкурсного відбору керівників використовується і стосовно органів влади. На початку квітня за дорученням уряду Міністерство фінансів проведе відкритий конкурс на вакансію голови Державної фіскальної служби. Попереднє керівництво ДФС було відсторонене від виконання обов'язків для проведення широкого службового розслідування, а потім звільнене за рішенням уряду.