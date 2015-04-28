Україна в травні випустить євробонди на $1 мільярд під гарантії США

Україна має намір здійснити випуск євробондів на суму 1 млрд дол. під гарантії уряду США в середині або наприкінці травня, повідомляла журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«США мають намір виділити нам 2 млрд дол. кредитних гарантій. 1 млрд дол. ми отримаємо вже найближчим часом, можливо, цього тижня або на початку наступного. Це означає, що під ці гарантії ми здійснимо випуск бондів, - сказала Яресько. - Випуск буде здійснено після свят. Ймовірно, в середині або наприкінці травня, точної дати поки що я не назву».

При цьому, відповідаючи на запитання про те, як випуск бондів зіставляється з проведенням переговорів щодо реструктуризації, Яресько зазначила: «А це (реструктуризація і випуск паперів – УНІАН) – частина загальної програми підтримки України з боку іноземних партнерів. Це частина тієї парасольки в 40 млрд дол., яку нам було відкрито (після схвалення програми співпраці з МВФ – УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсязі 2 млрд дол. Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору, поліпшення ділового клімату.

У березні поточного року міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що Міністерство фінансів України планує здійснити випуск єврооблігацій обсягом 1 млрд дол. під державні гарантії уряду США в квітні-травні.

Надання державних гарантій від уряду США стало не першим подібним кроком щодо України. У квітні 2014 року Конгрес і Сенат США вже приймали рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Влітку 2014 року Україна розмістила суверенні бонди під гарантії уряду США на 1 млрд дол.

Сьогодні, 28 квітня, віце-президент США Джозеф Байден зазначив, що уряд Сполучених Штатів Америки в рамках виконання заявлених раніше обіцянок надати Україні фінансову допомогу планує найближчими днямивиділити нашій країні 1 млрд дол. державних гарантій.