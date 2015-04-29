Twitter втрачає позиції на ринку: акції компанії впали на 20%

Акції американської компанії Twitter обрушилися на 20% на тлі публікації квартального звіту, передає «Газета.Ru» з посиланням на CNBC.

Але спочатку інформація про показники квартального звіту з'явилася в твіттері служби фінансової розвідки Selerity, акції компанії відразу ж впали на 4%: вартість однієї акції склала $48,96, опустившись на $2,70.

Читайте такожGoogle піднялася на друге місце в списку найдорожчих компанійЧерез 25 хвилин компанія офіційно опублікувала звіт, показники були однакові. Згідно зі звітом, виручка Twitter за другий квартал склала $436 млн.