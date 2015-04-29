За підрахунками експертів, капіталізація Apple в цьому році перевищить $1 трильйон

Капіталізація американської корпорації Apple Inc. у 2015 році може перевищити $1 трлн, повідомляє Market Watch з посиланням на висновок аналітиків Cantor Fitzgerald.

Аналітики поліпшили прогноз котирувань акцій Apple до $195 за один цінний папір з $180. Таким чином, капіталізація компанії може скласти $1,1 трлн.

Читайте такожApple побудує в Китаї сонячні електростанціїАналітики також констатують, що в даний момент Apple Inc. переживає докорінні зміни формату розробок.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі звітом Apple, її чистий прибуток за перше півріччя 2014-2015 фінансового року, що завершилося 28 березня, склав 31,593 млрд доларів, збільшившись в річному вираженні на 35,6%. Продажі Apple за півроку склали 132,6 млрд доларів проти 103,24 млрд роком раніше. Керівництво Apple заявило, що другий квартал був найкращим за всю історію компанії - чистий прибуток склав 13,569 млрд доларів, збільшившись на 32,7%.

"Ми в захваті від зміцнення на ринку iPhone, Mac и App Store, які забезпечили нам кращі квартальні результати, ніж коли-небудь", - заявив генеральний директор Apple Тім Кук.

Він зазначив, що компанія чекає яскравого старту вільного продажу "розумного годинника" Apple Watch, який розпочнеться у червні.