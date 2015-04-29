Fitch знизило рейтинг «Укрексімбанку» до рівня «RD» - обмежений дефолт

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий і короткострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті «Укрексімбанку» до рівня «RD» (Restricted Default - обмежений дефолт - УНІАН) з «С», йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, рейтинги було знижено після оголошення банку про досягнуту домовленість з власниками єврооблігацій на 750 млн дол. про продовження терміну їх погашення.

Fitch вважає, що, крім єврооблігацій на суму 750 млн дол. з погашенням 27 квітня 2015 року, «Укрексімбанк» вестиме переговори з власниками пріоритетних єврооблігацій на суму 600 млн дол. з погашенням у січні 2018 року і субординованих облігацій на суму 125 млн дол. з погашенням у лютому 2016 року.

Агентство також підтвердило рейтинг пріоритетного боргу банку на рівні «С» і підтвердило рейтинг стійкості банку на рівні «ССС».

Як повідомляв УНІАН, державний «Укрексімбанк» домовився з кредиторами про реструктуризацію своїх євробондів на 750 млн дол.

При цьому, як підкреслило Міністерство фінансів України, звернення державного «Укрексімбанку» до інвесторів про продовження строку погашення єврооблігацій не впливає на здатність банку виконувати зобов'язання перед своїми вкладниками.

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Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших, 100% акцій банку належать державі.