Енергохолдинг Ахметова домігся реструктуризації єврооблігацій на $200 мільйонів

Найбільший приватний енергохолдинг України ДТЕК за рішенням Вищого суду Англії та Уельсу домігся участі всіх власників єврооблігацій у реструктуризації боргових паперів на 200 млн доларів, йдеться в повідомленні компанії.

«За рішенням High Court of Justice of England and Wales всі інвестори беруть участь у реструктуризації єврооблігацій», - йдеться в повідомленні ДТЕК.

Як відзначили в компанії, обмін і Scheme of Arrangement (альтернативна процедура – УНІАН) схвалили 91,14% власників єврооблігацій, які мають право брати участь у тендері.

«За обумовленою в тендерній пропозиції процедурі компанія скористалася Scheme of Arrangement. Всім власникам єврооблігацій запропоновані рівні умови: відшкодування в розмірі 20% від номіналу цінних паперів і обмін на нові єврооблігації з повним погашенням в 2018 році», - йдеться в повідомленні ДТЕК.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2015 року ДТЕК запропонував власникам своїх облігацій на суму 200 млн дол. з погашенням 28 квітня 2015 року реструктуризувати 80% боргу.

На початку квітня ДТЕК повідомив, що досяг згоди з власниками 88,59% своїх євробондів про обмін паперів, і продовжив термін обміну до 13 квітня.

ДТЕК у 2010 році випустив єврооблігації на 500 млн дол. з погашенням в 2015 році. Потім, в кінці березня 2013 року, ДТЕК провів рефінансування до 60% своїх єврооблігацій, розмістивши через свою «дочку» DTEK Finance PLC п'ятирічні євробонди з погашенням у квітні 2018 року на 600 млн дол.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову.

ДТЕК у 2014 році отримав чистий збиток у розмірі 19,648 млрд грн, тоді як 2013 рік компанія закінчила з чистим прибутком 2,98 млрд грн.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті для енергохолдингу ДТЕК, власником якого є бізнесмен Рінат Ахметов, до рівня «С» з «ССС».