Китай різко прискорив експансію в Європі

Число китайських інвестиційних проектів і поглинань на європейському ринку різко зросло - країни ЄС приваблюють бізнесменів з КНР технологіями, інфраструктурою і відомими брендами, пише DW.

Інвестори з КНР увійшли в капітал іспанського футбольного клубу "Атлетіко" (Мадрид), італійського виробника шин Pirelli і французької туристичної компанії Club Med. За перші чотири місяці 2015 року - в капітал британської туристичної компанії Thomas Cook, врятували від банкрутства німецького виробника телевізорів Metz і купили швейцарське маркетингове агентство Infront Sport & Media, що торгує, зокрема, правом на телевізійні трансляції футбольних чемпіонатів світу. А невдовзі під контроль китайців можуть перейти грецький порт Пірей, нідерландське страхове товариство Vivat і італійський футбольний клуб AC Milan.

Читайте такожГонтарєва летить в Китай підписувати угоду про торгівлю за гривні і юані на $2,4 мільярдиІ це - тільки найгучніші угоди, що потрапили на стрічки інформаційних агентств і в телевізійні випуски новин. Китайський бізнес веде цілеспрямовану експансію в Європі (насамперед у Німеччині та Великій Британії), темпи і масштаби якої ростуть буквально з року в рік.

Якщо, приміром, у Німеччині, за підрахунками німецького відділення міжнародної консалтингової компанії Ernst & Young (E&Y), інвестори з КНР в 2009 році купили 2 фірми, то в 2013 році - 28, а в 2014-м - 36. У Великій Британії число таких поглинань за той же період збільшилося з 13 до 26. Загальне число подібних транзакцій в Європі з 2007 року потроїлося.

Однак китайська експансія йде не тільки шляхом поглинань існуючих фірм (M&A), які відстежує і частково обслуговує E&Y. Одночасно зростають кількість і обсяги прямих інвестицій у створення нових виробничих, сервісних підприємств. У цій справі Китай обігнав США.

"Новий китайський уряд має намір і далі стимулювати міжнародну експансію китайських підприємств, щоб підвищити тим самим їх конкурентоспроможність на світовому ринку", - підтверджує експерт з Китаю компанії E&Y І Сунь.