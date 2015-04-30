Ferrexpo продає 15,5% бразильської компанії за $42 мільйони

Швейцарська гірничорудна компанія Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, домовилася про продаж 15,51% частки в бразильській гірничорудній компанії Ferrous Resources за 42 млн дол.

Як повідомила прес-служба компанії, потенційним покупцем виступає бразильська компанія IEP Ferrous Brazil.

У повідомленні наголошується, що гарантії про завершення операції відсутні через те, що покупцеві необхідно ще отримати дозвіл бразильського антимонопольного регулятора.

При цьому повідомляється, що Ferrexpo має намір використовувати доходи від продажу для реалізації своїх корпоративних цілей.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2013 року Ferrexpo викупила за 80 млн дол. стратегічний пакет акцій у 14,4% гірничорудної компанії Ferrous Resources, яка здійснює свою діяльність на родовищах штату Мінас-Жерайс в Бразилії.

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим у СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості. Основними споживачами продукції, що випускається компанією, є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo у 2014 році скоротила чистий прибуток на третину – до 183,8 млн дол. проти 263,8 млн дол. роком раніше.