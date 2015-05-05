Індекс українських акцій на Варшавській біржі за місяць зріс на 3,5%

Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі WIG Ukraine завершив торги квітня на рівні 288,23 пункту, що на 3,5% вище за показник наприкінці березня, але нижче за досягнутий у квітні й рекордний цього року рівень 301,7 пункту.

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, у квітні подорожчали папери чотирьох із одинадцяти українських емітентів на головному майданчику польського фондового ринку.

Найбільше подорожчали спекулятивні акції вуглевидобувної Sadovaya Group (+70%) і Milkiland (+25%), а також акції другої найбільшої української компанії на ВФБ, Astarta (+13,4%).

Виробник яєць і яєчних продуктів Ovostar збільшив капіталізацію майже на 5%.

Найбільша українська компанія на польському фондовому ринку Kernel за місяць подешевшала на 5,5% на тлі зниження інших компаній на 1-13%.

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WIG Ukraine на останньому закритті знаходився на рівні 18% вище, ніж наприкінці минулого року.

У квітні український індекс піднявся на тлі позитивної динаміки основних індикаторів польського ринку, які зросли на 4,4-5%.

Як повідомляв УНІАН, перший квартал 2015 року WIG Ukraine завершив підвищенням на 14% після того, як минулого року на тлі агресії Росії проти України втратив понад половину своєї вартості.