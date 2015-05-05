Яценюк уповноважив Яресько укладати договори щодо держборгу

Кабінет міністрів України уповноважив міністра фінансів Наталію Яресько укладати договори і підписувати інші документи, що стосуються операцій із державним боргом.

Відповідне розпорядження від 29 квітня опубліковано на сайті уряду.

«Уповноважити міністра фінансів укладати договори і підписувати інші документи, необхідні для підготовки угод із державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованими державою боргами за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування і погашення яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету», - йдеться в документі.

Читайте такожУкраїна в разі успішної реструктуризації боргу може отримати ще $15 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна зможе домовитися з кредиторами про реструктуризацію державних боргів до першого перегляду програми з Фондом у червні.

Однією з ключових умов програми з МВФ є досягнення домовленостей з кредиторами про часткову реструктуризацію зобов'язань України за єврооблігаціями, в рамках яких українська сторона розраховує заощадити на виплатах до 5,3 млрд дол. у 2015 році та до 15,3 млрд дол. упродовж найближчих 4 років.