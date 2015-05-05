«Метінвест» готує власникам облігацій нові умови щодо відтермінування виплати боргів

Гірничо-металургійна група «Метінвест» готує нові зміни умов виплати боргів за єврооблігаціями, оскільки збори власників цінних паперів, заплановані на 1 травня, не було проведено через відсутність кворуму, йдеться в повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

«На зборах власників облігацій... кворум, необхідний для зборів, не був присутній, і тому засідання було відкладено відповідно до довірчого управління», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, «Метінвест» має намір найближчим часом відправити власникам облігацій нову пропозицію щодо зміни умов виплати боргу, яка буде розглянута на наступному зібранні.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня прес-служба «Метінвесту» оголосила, що компанія знаходиться в стані дефолту і починає три проекти щодо отримання згоди від своїх власників облігацій з терміном погашення в 2015, 2017 і 2018 роках на відтермінування погашення основної суми боргу. Однією з головних цілей проектів було відтермінування погашення боргу за облігаціями на суму 113,7 млн дол., яке підлягає до виплати у травні поточного року.

Планувалося, що в разі згоди власники єврооблігацій 2015 року отримають винагороду в розмірі 5 дол. на кожні 1 тис. дол. номіналу паперів. При цьому погашення основної суми боргу буде здійснено в два етапи: 20 травня 2015 року - 10%, 31 січня 2016 року - 90%.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

З середини липня 2014 року підприємства «Метінвесту», що знаходяться на сході України, працюють з перебоями через бойові дії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

Група в 2014 році скоротила чистий прибуток в 2,5 разу порівняно з 2013 роком - до 159 млн дол. з 392 млн дол.