Moody's підтвердило рейтинг енергохолдингу Ахметова з негативним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило рейтинг найбільшого приватного енергохолдингу України ДТЕК на рівні «Са», одночасно підтвердивши аналогічний рейтинг бондів холдингу на 750 млн дол. із терміном погашення у 2018 році.

Як йдеться в повідомленні агентства, розміщеному на сайті Moody's, прогноз за рейтингом негативний.

«Рейтинг підтверджено за підсумками обміну облігацій ДТЕК на 200 млн дол. із терміном погашення у квітні 2015 року на папери на 160 млн дол. із терміном погашення в березні 2018 року. Водночас, прогноз за рейтингом залишається негативним», – йдеться в повідомленні агентства.

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Як повідомляв УНІАН, у березні агентство Moody's знизило довготерміновий суверенний рейтинг України до рівня «Ca» із «Caa3», видавши за рейтингами негативний прогноз. Рейтингові дії були зумовлені проведенням переговорів про реструктуризацію частини державного боргу, включаючи борги за євробондами держави, державних холдингів і муніципальних паперів Київської міської адміністрації.