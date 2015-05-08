"Метінвест" Ахметова робить другу спробу домовитися про реструктуризацію боргу

Гірничо-металургійна група "Метінвест" ініціювала повторне внесення поправок на умови виплати боргів за своїми єврооблігаціями з погашенням у 2015, 2017 і 2018 роках на загальну номінальну суму 1,153 млрд дол., йдеться в повідомленні компанії на сайті Лондонської фондової біржі.

Згідно з повідомленням, компанія пропонує відмову від певних подій дефолту та перенесення терміну погашення єврооблігацій 2015 року (загальна сума 113,65 млн дол.) з 20 травня поточного на 31 січня 2016 року.

У разі згоди на пропозицію «Метінвесту», власники єврооблігацій 2015 року отримають 5 дол. винагороди на кожні 1 тис. дол. номіналу. При цьому погашення основної суми боргу буде здійснено в два етапи: 20 червня поточного року – 25%, а 31 січня 2016 року – 75%.

У повідомленні наголошується, що збори власників скликаються на 1 червня в Лондоні, а рішення щодо зміни умов єврооблігацій повинні бути схвалені 75% голосів. Заявки власників єврооблігацій приймаються до 29 травня.

Крім того повідомляється, що винагорода власників євробондів 2017 і 2018 років становитиме 2,5 дол. на кожні 1 тис. дол. номіналу цінних паперів.

Компанія також заявила, що не змогла здійснити в повному обсязі виплати за передекспортним фінансування (PXF) 10 березня і 10 квітня, тому направила прохання про відстрочку до 10 травня, а також повідомила про необхідність звільнитися від інших зобов'язань, які пов'язані з технічним дефолтом відповідно до умов фінансування.

"Метінвест" уточнює, що станом на 7 травня пропозицію щодо відтермінування було схвалено більшістю, але не всіма кредиторами, через що компанія оголосила дефолт за передекспортним фінансування на 178 млн дол. При цьому повідомляється, що компанія не має впевненості в повній оплаті 484 млн дол. за передекспортним фінансуванням, які необхідно виплатити до 31 січня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня прес-служба «Метінвесту» оголосила, що компанія знаходиться в стані дефолту і починає три проекти щодо отримання згоди від своїх власників облігацій з терміном погашення в 2015, 2017 і 2018 роках на відтермінування погашення основної суми боргу. Однією з головних цілей проектів було відтермінування погашення боргу за облігаціями на суму 113,65 млн дол., які підлягають до виплати у травні поточного року.

Планувалося, що в разі згоди власники єврооблігацій 2015 року отримають винагороду в розмірі 5 дол. на кожні 1 тис. дол. номіналу паперів. При цьому погашення основної суми боргу буде здійснено в два етапи: 20 травня 2015 року - 10%, 31 січня 2016 року - 90%.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

З середини липня 2014 року підприємства «Метінвесту», що знаходяться на сході України, працюють з перебоями через бойові дії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

Група в 2014 році скоротила чистий прибуток у 2,5 разу порівняно з 2013 роком - до 159 млн дол. з 392 млн дол.