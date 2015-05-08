Nestle готова купити Roshen максимум за $1 мільярд, Порошенко хоче $3 мільярди

Один із найбільших світових виробників кондитерських виробів компанія Nestle може купити кондитерську компанію Roshen, що належить президентові України Петру Порошенку, за 1 млрд дол., повідомляє Bloomberg.

Однак, за даними агентства, ця сума є втричі нижчою за ціну, яку запропоновало керівництво української компанії.

«Roshen оцінюється власниками приблизно в 3 млрд дол. Але єдиним потенційним покупцем, який виявляє якийсь інтерес до українського активу, є Nestle SA, яка готова заплатити не більше 1 млрд дол.», - відзначили в Bloomberg. При цьому в агентстві звернули увагу, що в самій Nestle коментувати можливу покупку Roshen відмовляються.

Як підкреслили в Bloomberg, Roshen є найдорожчим активом, який належить президенту Порошенку. «Він заснував компанію в 1996 році шляхом об'єднання дюжини підприємств з виробництва цукерок, шоколаду, печива, які сам же і контролював. Компанія стала найбільшим виробником кондитерських виробів в Україні і помітним гравцем ринку у всьому центрально-європейському регіоні з фабриками в Росії, Литві та Угорщині», - йдеться в повідомленні Bloomberg.

Раніше президент Порошенко зазначав, що готовий продати свою кондитерську компанію, однак продаж, за словами президента, може відбутися лише тоді, коли в Україну прийдуть інвестори. Продажем Roshen за ініціативою президента займається інвесткомпанія Rothschild, у діяльність якої Порошенко не втручається.

Відповідно до чинної Конституції України, президент не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

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Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - найбільший виробник кондитерської продукції в Україні, належить президенту Петру Порошенку. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів в корпорації становить 450 тисяч тонн/рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, два виробничі майданчики у Вінниці, Кременчуцька); два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.