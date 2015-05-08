Nestle готова купити Roshen максимум за $1 мільярд, Порошенко хоче $3 мільярди

12:34, 08 травня 2015
Фондовий ринок
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Ця сума є втричі нижчою за ціну, яку запропонувало керівництво української компанії

Фото УНИАН

Один із найбільших світових виробників кондитерських виробів компанія Nestle може купити кондитерську компанію Roshen, що належить президентові України Петру Порошенку, за 1 млрд дол., повідомляє Bloomberg.

Однак, за даними агентства, ця сума є втричі нижчою за ціну, яку запропоновало керівництво української компанії.

«Roshen оцінюється власниками приблизно в 3 млрд дол. Але єдиним потенційним покупцем, який виявляє якийсь інтерес до українського активу, є Nestle SA, яка готова заплатити не більше 1 млрд дол.», - відзначили в Bloomberg. При цьому в агентстві звернули увагу, що в самій Nestle коментувати можливу покупку Roshen відмовляються.

Як підкреслили в Bloomberg, Roshen є найдорожчим активом, який належить президенту Порошенку. «Він заснував компанію в 1996 році шляхом об'єднання дюжини підприємств з виробництва цукерок, шоколаду, печива, які сам же і контролював. Компанія стала найбільшим виробником кондитерських виробів в Україні і помітним гравцем ринку у всьому центрально-європейському регіоні з фабриками в Росії, Литві та Угорщині», - йдеться в повідомленні Bloomberg.

Раніше президент Порошенко зазначав, що готовий продати свою кондитерську компанію, однак продаж, за словами президента, може відбутися лише тоді, коли в Україну прийдуть інвестори. Продажем Roshen за ініціативою президента займається інвесткомпанія Rothschild, у діяльність якої Порошенко не втручається.

Відповідно до чинної Конституції України, президент не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

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Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - найбільший виробник кондитерської продукції в Україні, належить президенту Петру Порошенку. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів в корпорації становить 450 тисяч тонн/рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, два виробничі майданчики у Вінниці, Кременчуцька); два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

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