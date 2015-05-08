Антимонопольний комітет дозволив народному депутату купити неплатоспроможний «Омега Банк»

Антимонопольний комітет дозволив корпорації «Ukrainian Business Group», власником якої є народний депутат України Руслан Демчак, придбати створений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб «Перехідний банк» на базі неплатоспроможного «Омега Банку», повідомляється на сайті АМКУ.

"Надано дозвіл ТОВ "Українська бізнес група" на придбання акцій "Перехідного банку", створеного Фондом гарантування вкладів фізичних осіб для виведення неплатоспроможного банку "Омега Банк" з ринку, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в повідомленні комітету.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 березня визнав неплатоспроможними "Дельта Банк", "Кредитпромбанк" і "Омега Банк" Миколи Лагуна.

Читайте такожОпубліковано список найменш працьовитих депутатівГоловною причиною віднесення трьох банків до категорії неплатоспроможних стало неприйняття власником банків своєчасних, ефективних заходів для поліпшення фінансового стану банків, а також ведення керівництвом банків високоризикової діяльності.

Руслан Демчак уже має досвід у банківській сфері. Йому раніше належав «Ерде Банк», який був визнаний неплатоспроможним у 2012 році.