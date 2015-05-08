Київ виплатив 10 мільйонів доларів боргу іноземним кредиторам

Банк “Хрещатик” як платіжний агент Київської міської ради сплатив відсотки за облігаціями зовнішньої позики, випущених у 2005 року на загальну суму 250 млн дол. США.

Як повідомляє сьогодні прес-служба банку "Хрещатик", оплата відбулася вчора, 7 травня.

"Сума виплати становить 10 млн доларів США. Відсотки сплачено своєчасно та у повному обсязі. Таким чином Київський муніципалітет вчергове підтвердив свій статус надійного позичальника, котрий гарантовано обслуговує всі свої зобов'язання навіть за складних економічних умов, формуючи тим самим позитивну кредитну історію на внутрішньому та міжнародному ринках запозичень", - зазначається у повідомленні банку.

Читайте такожЯресько: дуже критично закінчити переговори щодо реструктуризації в травні-червніЗовнішню позику Київської міської ради у розмірі 250 млн доларів США здійснено у 2005 році під 8% річних і строком на 10 років. Лід-менеджерами за цією позикою Київради виступили банки Citіgroup та Credit Suisse.