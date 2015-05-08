У депутата Демчака заперечують його причетність до корпорації, яка купує «Омега Банк»

Антимонопольний комітет комітет України (АМКУ) дозволив корпорації Ukrainian Business Group (UBG), засновником якої є народний депутат України Руслан Демчак, придбати створений Фондом гарантування вкладів фізичних осіб «Перехідний банк» на базі неплатоспроможного «Омега Банку», повідомляється на сайті АМКУ.

У ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про те, що депутат Демчак продовжує володіти корпорацією UBG.

Як повідомила УНІАН прес-секретар депутата Юлія Бенцлер, депутат вийшов зі складу акціонерів групи в 2011 році.

«Демчак вийшов зі складу акціонерів ще в 2011 році, зараз власник Олександр Стецюк», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 березня визнав неплатоспроможними «Дельта Банк», що входить до групи найбільших, та "Кредитпромбанк" і "Омега Банк", що належать власнику «Дельта Банку» Миколі Лагуну.

Читайте такожУ Фонді гарантування назвали три варіанти виведення з ринку «Дельта Банку»Головною причиною віднесення трьох банків до категорії неплатоспроможних стало незастосування власником банків своєчасних, ефективних заходів для покращення фінансового стану банків, а також ведення керівництвом банків високоризикової діяльності.

UBG раніше належав «Ерде Банк», який був визнаний неплатоспроможним у 2012 році.

У вересні 2012 року Демчак був заарештований за підозрою в незаконних фінансових операціях, зокрема, його звинувачували у «відмиванні» 50 млн грн, потім всі звинувачення було знято через відсутність доказів. У 2014 році Демчак став народним депутатом від президентської партії «Блок Петра Порошенка».