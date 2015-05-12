Кабмін передав ДП "Антонов" до складу "Укроборонпрому"
Цілісний майновий комплекс держпідприємства "Антонов" було передано до складу "Укроборонпрому" із сфери управління Міністерства економічного розвитку
Кабінет міністрів України передав держпідприємство "Антонов", яке входить до авіахолдингу "Антонов", до складу державного концерну "Укроборонпром", який об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни.
Таке рішення закріплено розпорядженням Кабміну від 31 березня 2015 р. № 269 та опубліковано на сайті уряду.
Згідно з документом, цілісний майновий комплекс держпідприємства "Антонов" було передано до складу "Укроборонпрому" із сфери управління Міністерства економічного розвитку.
Як повідомляв УНІАН, "Антонов" на початку травня почав льотні випробування нового транспортного літака Ан-178, урочисте викочування якого відбулося на початку квітня поточного року. За оцінками керівництва підприємства, потреба авіаринку в сегменті вантажних літаків типу Ан-178 на період до 2032 року становить 200 одиниць. Компанія підписала угоди на поставку 12 нових Ан-178 Азербайджану і Китаю.
"Антонов" у I кварталі 2015 року збільшив чистий прибуток майже у 8 разів - до 330 млн грн, а за підсумками 2014 року незначною мірою збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком до 39,3 млн грн.
Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.
Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.