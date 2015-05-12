Кабмін передав ДП "Антонов" до складу "Укроборонпрому"

Кабінет міністрів України передав держпідприємство "Антонов", яке входить до авіахолдингу "Антонов", до складу державного концерну "Укроборонпром", який об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни.

Таке рішення закріплено розпорядженням Кабміну від 31 березня 2015 р. № 269 та опубліковано на сайті уряду.

Згідно з документом, цілісний майновий комплекс держпідприємства "Антонов" було передано до складу "Укроборонпрому" із сфери управління Міністерства економічного розвитку.

Як повідомляв УНІАН, "Антонов" на початку травня почав льотні випробування нового транспортного літака Ан-178, урочисте викочування якого відбулося на початку квітня поточного року. За оцінками керівництва підприємства, потреба авіаринку в сегменті вантажних літаків типу Ан-178 на період до 2032 року становить 200 одиниць. Компанія підписала угоди на поставку 12 нових Ан-178 Азербайджану і Китаю.

"Антонов" у I кварталі 2015 року збільшив чистий прибуток майже у 8 разів - до 330 млн грн, а за підсумками 2014 року незначною мірою збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком до 39,3 млн грн.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.

Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.