Кабмін схвалив приватизацію понад 300 держпідприємств

Кабінет міністрів України схвалив приватизацію цього року Одеського припортового заводу, підприємства «Сумихімпром», ряду морських портів, компанії «Центренерго», а також держчасток, що залишилися, в підприємствах теплової генерації та обленерго.

Про це йдеться в постанові Кабміну №271 від 12 травня "Про проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015 році", опублікованому на сайті уряду.

У переліку також є ряд підприємств, підпорядкованих Міністерству аграрної політики та продовольства, державні вугільні підприємства шахти, концерн "Укрторф", науково-виробниче об'єднання "Електронмаш", "Президент-Готель".

Всього в списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

Згідно з документом, Кабмін доручив Фонду державного майна в 2015 році забезпечити виставлення на продаж зазначених об'єктів через конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону без встановлення обмежень для допуску учасників, крім випадків, передбачених законодавством, та з урахуванням встановлених санкцій.

Крім цього, уряд доручив Мінекономрозвитку і Фонду держмайна за необхідності проводити спеціальні зустрічі з інвесторами.

Читайте такожПорошенко: Україна використовуватиме досвід Франції у прозорій приватизації

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках проведення масштабної приватизації об'єктів державної власності пропонує заборонити російським компаніям і структурам, пов'язаним будь-яким чином з фінансуванням тероризму і сепаратизму на сході України, брати участь в приватизації українських об'єктів державної власності.