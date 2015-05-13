Кабмін схвалив приватизацію понад 300 держпідприємств
Всього в списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.
Кабінет міністрів України схвалив приватизацію цього року Одеського припортового заводу, підприємства «Сумихімпром», ряду морських портів, компанії «Центренерго», а також держчасток, що залишилися, в підприємствах теплової генерації та обленерго.
Про це йдеться в постанові Кабміну №271 від 12 травня "Про проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015 році", опублікованому на сайті уряду.
У переліку також є ряд підприємств, підпорядкованих Міністерству аграрної політики та продовольства, державні вугільні підприємства шахти, концерн "Укрторф", науково-виробниче об'єднання "Електронмаш", "Президент-Готель".
Всього в списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.
Згідно з документом, Кабмін доручив Фонду державного майна в 2015 році забезпечити виставлення на продаж зазначених об'єктів через конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону без встановлення обмежень для допуску учасників, крім випадків, передбачених законодавством, та з урахуванням встановлених санкцій.
Крім цього, уряд доручив Мінекономрозвитку і Фонду держмайна за необхідності проводити спеціальні зустрічі з інвесторами.
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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках проведення масштабної приватизації об'єктів державної власності пропонує заборонити російським компаніям і структурам, пов'язаним будь-яким чином з фінансуванням тероризму і сепаратизму на сході України, брати участь в приватизації українських об'єктів державної власності.