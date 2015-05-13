У Яценюка вирішили продати 13 державних морпортів
На материковій частині України працюють 13 державних морських портів.
Кабінет міністрів України схвалив приватизацію цього року 13 стивідорних компаній, включивши їх до переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації в 2015 році, після вилучення їх із Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".
Про це йдеться в постанові Кабміну №271 від 12 травня "Про проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015 році", опублікованій на сайті уряду.
Згідно з документом, пропонується приватизувати Маріупольський морський торговельний порт, Морський торговельний порт (МТП) "Южний", Іллічівський МТП, Одеський МТП, Ізмаїльський МТП, Бердянський МТП, Миколаївський МТП, Білгород-Дністровський МТП, Херсонський МТП, Ренійський МТП, Усть-Дунайський МТП, Скадовський МТП і Спеціалізований морський порт "Октябрьск".
Кабмін також вніс до списку для приватизації національного перевізника вантажів та пасажирів у Дунайському басейні Українське Дунайське пароплавство (УДП).
Всього в списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради. Згідно з документом, Кабмін доручив Фонду державного майна в 2015 році забезпечити виставлення на продаж зазначених об'єктів через конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону без встановлення обмежень для допуску учасників, крім випадків, передбачених законодавством, та з урахуванням встановлених санкцій. Крім цього, уряд доручив Мінекономрозвитку і Фонду держмайна за необхідності проводити спеціальні зустрічі з інвесторами.
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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський відзначав, що міністерство розглядає питання про виключення портів зі списку стратегічних об'єктів, щоб вони були об'єктами державно-приватного партнерства чи якоїсь іншої форми співробітництва.
За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, який курирує морегосподарський комплекс, стратегічне майно морських торговельних портів України необхідно залишити у власності держави, тоді як інше майно може бути передано в концесію або на приватизацію.
Морські порти України в 2014 році збільшили перевалку вантажів порівняно з 2013 роком на 4% - до 142,79 млн тонн, з них державні стивідори переробили 48,63 млн тонн, що на 3,3% менше показника за 2013 рік, приватні стивідори через усі причали – 94,16 млн тонн, що на 8,3% більше показника 2013 року.
Українське Дунайське пароплавство в 2014 році одержало 8,4 млн грн чистого прибутку, а також збільшило обсяг перевезень вантажів порівняно з 2013 роком на 3,3% - до 2,59 млн тонн.
Довідка УНІАН. На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський порти і порт «Южний», у Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і спеціалізований морський порт «Октябрьск». Також Україна має свої порти на Азовському регіоні - Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три - Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону - Херсонський і Скадовський.
Українське Дунайське пароплавство - національний перевізник вантажів і пасажирів в Дунайському басейні та одне з найбільших транспортних підприємств у Європі. Компанія здійснює близько 25% транспортних перевезень по Дунаю. Флот компанії налічує кілька сотень самохідних і несамохідних річкових суден, а також морські судна дедвейтом 3-5 тис. тонн: шість суховантажів, один нафтоналивний танкер.