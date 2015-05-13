У Яценюка вирішили продати 13 державних морпортів

Кабінет міністрів України схвалив приватизацію цього року 13 стивідорних компаній, включивши їх до переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації в 2015 році, після вилучення їх із Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Про це йдеться в постанові Кабміну №271 від 12 травня "Про проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015 році", опублікованій на сайті уряду.

Згідно з документом, пропонується приватизувати Маріупольський морський торговельний порт, Морський торговельний порт (МТП) "Южний", Іллічівський МТП, Одеський МТП, Ізмаїльський МТП, Бердянський МТП, Миколаївський МТП, Білгород-Дністровський МТП, Херсонський МТП, Ренійський МТП, Усть-Дунайський МТП, Скадовський МТП і Спеціалізований морський порт "Октябрьск".

Кабмін також вніс до списку для приватизації національного перевізника вантажів та пасажирів у Дунайському басейні Українське Дунайське пароплавство (УДП).

Всього в списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради. Згідно з документом, Кабмін доручив Фонду державного майна в 2015 році забезпечити виставлення на продаж зазначених об'єктів через конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону без встановлення обмежень для допуску учасників, крім випадків, передбачених законодавством, та з урахуванням встановлених санкцій. Крім цього, уряд доручив Мінекономрозвитку і Фонду держмайна за необхідності проводити спеціальні зустрічі з інвесторами.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський відзначав, що міністерство розглядає питання про виключення портів зі списку стратегічних об'єктів, щоб вони були об'єктами державно-приватного партнерства чи якоїсь іншої форми співробітництва.

За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, який курирує морегосподарський комплекс, стратегічне майно морських торговельних портів України необхідно залишити у власності держави, тоді як інше майно може бути передано в концесію або на приватизацію.

Морські порти України в 2014 році збільшили перевалку вантажів порівняно з 2013 роком на 4% - до 142,79 млн тонн, з них державні стивідори переробили 48,63 млн тонн, що на 3,3% менше показника за 2013 рік, приватні стивідори через усі причали – 94,16 млн тонн, що на 8,3% більше показника 2013 року.

Українське Дунайське пароплавство в 2014 році одержало 8,4 млн грн чистого прибутку, а також збільшило обсяг перевезень вантажів порівняно з 2013 роком на 3,3% - до 2,59 млн тонн.

Довідка УНІАН. На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Іллічівський, Білгород-Дністровський порти і порт «Южний», у Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і спеціалізований морський порт «Октябрьск». Також Україна має свої порти на Азовському регіоні - Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три - Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону - Херсонський і Скадовський.

Українське Дунайське пароплавство - національний перевізник вантажів і пасажирів в Дунайському басейні та одне з найбільших транспортних підприємств у Європі. Компанія здійснює близько 25% транспортних перевезень по Дунаю. Флот компанії налічує кілька сотень самохідних і несамохідних річкових суден, а також морські судна дедвейтом 3-5 тис. тонн: шість суховантажів, один нафтоналивний танкер.