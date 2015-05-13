Україна на форумі в Парижі представить французьким інвесторам об'єкти приватизації

18:20, 13 травня 2015
Фондовий ринок
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Масштабна приватизація і вільна торгівля з ЄС відкривають нові можливості для торгівлі та інвестиційних проектів.

В Париже пройдет большой инвестиционный форум / Фото УНИАН

Україна і Франція планують провести в Парижі великий інвестиційний форум, який дозволить нашій країні представити французьким інвесторам об'єкти приватизації та сфери розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва. Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідні домовленості були досягнуті під час переговорів прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з президентом Франції Франсуа Олландом.

«У рамках представлення інвестиційного потенціалу України Арсеній Яценюк і Франсуа Олланд домовилися провести в Парижі інвестиційний саміт вже восени цього року, - повідомили у прес-службі. - Як підкреслив глава уряду, масштабна приватизація і початок функціонування зони вільної торгівлі з ЄС з 1 січня 2016 року відкривають нові можливості для торгівлі та інвестиційних проектів».

Яценюк, за інформацією прес-служби, також наголосив на боротьбі з корупцією, як пріоритеті роботи українського уряду, і запросив французьких експертів як консультантів з боротьби з відмиванням грошей та з розслідування корупційних злочинів, скоєних колишніми українськими чиновниками.

Крім того, як підкреслили у прес-службі, Яценюк і Олланд обговорили виконання Мінських угод. «Прем'єр-міністр України поінформував президента Олланда про кроки української сторони щодо неухильного виконання Мінських угод, - зазначили в прес-службі. - У свою чергу, президент Олланд відзначив важливу роль міжнародного співтовариства щодо підтримки України, її європейського вибору та реформ».

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Як повідомляв УНІАН, прем`єр Яценюк 13 травня перебуває з робочим візитом у Франції, де заплановані його переговори з керівництвом країни, керівництвом Організації з економічного співробітництва і розвитку, а також представниками ділових кіл Франції.

Раніше Кабмін вже анонсував проведення інвестиційних форумів - в Німеччині та США - у червні та липні, за участю перших осіб держави. Зокрема, Німецько-Український бізнес-форум відбудеться наприкінці червня в Берліні, а Українсько-Американський бізнес-форум - 13 липня у Вашингтоні. Україну представлятиме делегація на чолі з прем'єр-міністром Яценюком.

28 квітня в Києві пройшла міжнародна конференція на підтримку реформ в Україні, яка зібрала представників 53 країн, включаючи голів урядів і ключових єврокомісарів. Спочатку конференція планувалася як донорський форум на підтримку Донбасу, проте пізніше від цієї ідеї відмовилися на користь проведення кількох заходів.

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