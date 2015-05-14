Україна за 4 місяці виконала річний план приватизації всього на 0,7%

Надходження до державного бюджету від приватизації за підсумками січня-квітня становили 113,6 млн грн - це 0,7% від плану на поточний рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Як зазначили у Фонді держмайна, основні надходження від приватизації у розмірі 100 млн грн були отримані в січні від продажу 21,86% акцій Іллічівського судноремонтного заводу.

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За інформацією ФДМУ, в січні-квітні до бюджету надійшло також 354,3 млн грн від оренди держмайна, що становить 65% від плану на 2015 рік.

Довідка УНІАН. Згідно із затвердженим на 2015 рік державним бюджетом, від приватизації планується отримати 17 млрд грн, від оренди – 544 млн грн.