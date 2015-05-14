Депутати відмовилися міняти механізм приватизації

Верховна Рада України після декількох спроб так і не змогла ухвалити в першому читанні проекту закону про внесення змін до Закону України "Про приватизацію державного майна" (щодо механізму приватизації) (№2464).

Як передає кореспондент УНІАН, раніше, в ході ранкового пленарного засідання, депутати зробили декілька спроб проголосувати за цей законопроект. На вечірньому засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир Гройсман поставив питання про повернення до голосування, однак для цього не набралося достатньої кількості голосів.

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Законопроектом пропонувалося внести деякі зміни до закону про приватизацію, зокрема, скасувати обов'язкове штучне подрібнення пакету акцій при виставленні на приватизацію того чи іншого об'єкта приватизації.

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Також пропонувалося до Закону “Про приватизацію державного майна” внести такі зміни: пункт 4 частини третьої статті 184 виключити; у частині першій статті 185 пункт 1 викласти у такій редакції: “1) належні державі пакети акцій акціонерних товариств пропонуються до продажу на фондових біржах, крім випадків, визначених у пункті 3 цієї частини”, а пункт 4 - виключити.