Французькі міністри приїдуть вчити українців прозорої приватизації

Вище керівництво Франції приїде в Україну для консультацій з питань проведення прозорої приватизації із залученням іноземних інвесторів, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в четвер.

«Ми домовилися з президентом і прем'єром Франції про те, що міністр економіки та міністр аграрної політики Франції прибудуть в Україну з тією метою, щоб дати нам можливість провести чесну й прозору приватизацію не під українських олігархів, а під реальних інвесторів із Заходу», - сказав він.

Також прем'єр-міністр зазначив, що західні інвестори, крім значного фінансового потенціалу, можуть привнести нові стандарти корпоративного управління державною власністю, яка має бути приватизована, в тому числі й у найбільш перспективні сектори економіки України - енергетичний та аграрний.

«Перед приїздом французьких міністрів приїде технічна місія, яка повинна буде зробити все для того, щоб українська аграрна продукція відповідала європейським стандартам», - підкреслив Яценюк.

Читайте такожДепутати відмовилися міняти механізм приватизації

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою "Про проведення прозорої та конкурентної приватизації в 2015 році" затвердив перелік із 286 об'єктів держвласності, що підлягають приватизації. При цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.

У списку приватизації на цей рік присутні Одеський припортовий завод, підприємство «Сумихімпром», ряд морських портів, компанія «Центренерго», а також держчастки в підприємствах теплової генерації та обленерго.