Fitch знизило рейтинг «Укрзалізниці» до рівня обмеженого дефолту

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги дефолту емітента в національній валюті Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») до рівня «RD» (Restricted Default - обмежений дефолт - УНІАН) із «ССС».

Про це йдеться в повідомленні агентства.

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У звіті повідомляється, що зниження рейтингу до "RD" обумовлено оголошенням "Укрзаліниці" про неможливість виплати боргів за деякими двосторонніми кредитними угодами з українськими кредиторами.

Fitch також знизило до переддефолтного рівня "С" з "СС" довгостроковий РДЕ в іноземній валюті та рейтинг довгострокових облігацій Shortline Plc на 500 млн дол., за якими «Укрзалізниця» є поручителем.

Згідно зі звітом, зниження РДЕ в іноземній валюті до рівня "C" обумовлено оголошенням компанією про переговори з кредиторами щодо реструктуризації її внутрішнього і зовнішнього боргу.

Також в агентстві вважають, що майбутня реструктуризація негативно позначиться на термінах погашення фінансових зобов'язань.

«Майбутня реструктуризація може призвести до істотного погіршення умов (включаючи подовження термінів погашення) щодо первинних контрактних умов за фінансовими зобов'язаннями компанії», - вважають в Fitch.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня виконуючий обов'язки голови "Укрзалізниці" Максим Бланк заявив, що підприємство повідомило кредиторам про настання технічного дефолту. За словами Бланка, "Укрзалізниця" має намір реструктуризувати внутрішній і зовнішній борг на суму майже 32 млрд грн в найближчі два місяці. При цьому Бланк уточнив, що під реструктуризацію не підпадають борги "Укрзалізниці" перед Європейським банком реконструкції та розвитку і Ексімбанком Кореї.