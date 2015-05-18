Екс-голову ДФС Білоуса пропонують призначити головою Фонду держмайна
Коаліція наприкінці квітня затвердила кандидатуру Ігоря Білоуса на посаду голови Фонду держмайна України.
Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді призначити Юрія Терентьєва головою Антимонопольного комітету України та Ігоря Білоуса - головою Фонду державного майна України.
Про це йдеться у проектах постанов уряду, опублікованих на веб-порталі Верховної Ради.
Як повідомляв УНІАН, коаліція наприкінці квітня затвердила кандидатуру Ігоря Білоуса на посаду голови Фонду держмайна України і представила його кандидатуру на розгляд прем'єр-міністру Арсенію Яценюку.
Кабінет міністрів України 23 березня прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка і Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію й митницю відповідно.
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Раніше урядова комісія з розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби, створена за пропозицією прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, завершила свою роботу, опрацювавши близько 250 скарг представників бізнесу, і рекомендувала уряду залишити на посаді голову служби Ігоря Білоуса й звільнити його заступників Хоменка і Макаренка.
Однак про свою відставку оголосив голова ДФС Ігор Білоус. Уряд прийняв його відставку і звільнив за пропозицією комісії заступників Білоуса.
Новим головою ДФС став Роман Насіров.