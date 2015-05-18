Екс-голову ДФС Білоуса пропонують призначити головою Фонду держмайна

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді призначити Юрія Терентьєва головою Антимонопольного комітету України та Ігоря Білоуса - головою Фонду державного майна України.

Про це йдеться у проектах постанов уряду, опублікованих на веб-порталі Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, коаліція наприкінці квітня затвердила кандидатуру Ігоря Білоуса на посаду голови Фонду держмайна України і представила його кандидатуру на розгляд прем'єр-міністру Арсенію Яценюку.

Кабінет міністрів України 23 березня прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка і Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію й митницю відповідно.

Читайте такожЯценюк хоче зробити фіскальну службу частиною Мінфіну і ліквідувати податкову міліцію

Раніше урядова комісія з розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби, створена за пропозицією прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, завершила свою роботу, опрацювавши близько 250 скарг представників бізнесу, і рекомендувала уряду залишити на посаді голову служби Ігоря Білоуса й звільнити його заступників Хоменка і Макаренка.

Однак про свою відставку оголосив голова ДФС Ігор Білоус. Уряд прийняв його відставку і звільнив за пропозицією комісії заступників Білоуса.

Новим головою ДФС став Роман Насіров.