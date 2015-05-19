Кредитори готові прискорити переговори з Україною без списання частини боргу

Комітет кредиторів України заявив у понеділок, що задоволений бажанням Києва прискорити переговори про реструктуризацію боргу, але повторив, що заперечує проти будь-якого списання основної суми заборгованості.

Про це повідомляє Рейтер.

"Як було оголошено раніше, комітет представив міністерству детальну пропозицію, яка, на думку комітету, відповідає меті міністерства, без скорочення суми основного боргу", - йдеться в заяві комітету.

Група кредиторів, точний склад якої досі так і не розкрито, заявила, що складається з фондів, якими управляють або які консультують BTG Pactual Europe, Franklin Advisers., TCW Investment Management Company і T. Rowe Price Associates, які тримають приблизно $8,9 мільярда українського боргу.

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Комітет кредиторів також не бачить причин, чому "змістовні обговорення цього важливого питання не можуть розпочатися негайно".