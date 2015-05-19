В Україні до кінця року проведуть міжнародний аудит стратегічних компаній

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розраховує провести міжнародний аудит найбільших державних компаній, що мають стратегічне значення для економіки країни, до кінця року.

Про це повідомив журналістам міністр Айварас Абромавичус.

«Ми хочемо запустити процес. Попередньо майже 47 найбільших компаній повинні пройти міжнародний аудит», - сказав міністр. При цьому він уточнив, що аудит повинні провести компанії «великої четвірки» або міжнародні компанії з необхідним досвідом і репутацією.

Як повідомляв УНІАН, топ-100 державних підприємств, що займають 90% державного сектора економіки, за 9 місяців 2014 року акумулювали 80 млрд грн збитку, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на Міжнародній конференції на підтримку України 28 квітня.

«Жорстока реальність показує, що ці компанії за перші 9 місяців 2014 року акумулювали збитки в розмірі до 80 млрд грн», - сказав він.

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За словами міністра, ці підприємства за розміром і якістю активів повинні були б приносити великий прибуток.

Також Абромавичус зазначив, що за перші 9 місяців 2014 року топові держпідприємства сплатили лише 500 млн грн дивідендів до державного бюджету, що еквівалентно відсотковій ставці у розмірі менш ніж 2%.

Міністр економрозвитку наголосив, що державні активи сильно недооцінені, і за умови проведення відповідного аудиту та корпоратизації зможуть стати надзвичайнопривабливими для зарубіжних інвесторів.