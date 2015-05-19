Рада призначила Білоуса головою Фонду держмайна

Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Ігоря Білоуса головою Фонду державного майна України (№2882).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 258 народних депутати із 334 зареєстрованих у сесійній залі.

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За інформацією з відкритих джерел, Білоус - інвестиційний банкір, до березня цього року очолював Державну фіскальну службу. Був призначений на цю посаду в березні 2014 року, однак через рік пішов у відставку в результаті ініційованого особисто прем'єр-міністром України розслідування діяльності керівництва Служби. Результати розслідування показали неефективність роботи ГФС у боротьбі з тіньовим бізнесом та податковими ямами.