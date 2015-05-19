Кабмін хоче отримати право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів

Кабінет міністрів розробляє проект закону про надання уряду права запроваджувати мораторій на виплату зовнішніх боргів, повідомило УНІАН джерело в уряді.

«Мова йде про надання Кабміну права оголошувати мораторій на виплату частини зовнішнього боргу. Це не торкнеться внутрішніх виплат і не вплине на стабільність банківської системи, - зазначило джерело. – Крім того, до переліку боргів, на виплату яких може бути накладено мораторій, не входять борги перед МВФ, ЄБРР та іншими інституційними кредиторами».

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Також, за інформацією джерела, правом на мораторій Кабмін може скористатися лише стосовно боргів, закріплених рішенням уряду у переліку частини державного і квазідержавного боргу, що підлягає реструктуризації, за винятком паперів держбанків – «Ощадбанку» та «Укрексімбанку», і паперів Держадміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці».