Яресько: Кабмін може ввести мораторій на боргові виплати у разі провалу переговорів із кредиторами

Уряд може скористатися своїм правом призупинити виплати за зовнішніми зобов'язаннями комерційним кредиторам у рамках прийнятого Верховною Радою закону, якщо переговори про реструктуризацію не будуть успішно завершені у встановлені терміни.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства фінансів України у соціальній мережі Facebook із посиланням на виступ міністра фінансів Наталії Яресько в телеефірі.

«Законопроекти, які були прийняті, просто надають уряду можливість у разі необхідності зупинити оплати за цими кредитами в процесі переговорів. Якщо, приміром, наші переговори не будуть своєчасно доведені до кінця, якщо ми не зможемо прийти до вирішення на прозорій, добросовісної основі, тоді це важіль, який ми можемо використовувати», - сказала Яресько.

Міністр пояснила, що мораторій стосуватиметься лише конкретного списку міжнародних комерційних зобов'язань, не включаючи державні банки, «Укрзалізницю» та українські внутрішні борги.

Також Яресько нагадала, що двосторонні й багатосторонні офіційні партнери України долучилися до підтримки нашої країни, і тепер українська влада просить взяти участь у цьому процесі й міжнародних комерційних кредиторів.

«Ніхто не хоче дійти до цього, але це спонукає прискорити наші переговори. Я думаю, що ні кредитори, ні ми не хочемо погіршення фінансового стану України», - додала міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада надала Кабінету міністрів право запроваджувати мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам, обмеживши термін прийняття такого рішення 1 липня 2016 року. Представляючи проект закону, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до кредиторів із пропозицією прислухатися до пропозиції уряду й реструктуризувати борги України на умовах, які запропонував уряд.

Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. із боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує в 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Згідно з останньою заявою Міністерства фінансів, Комітет кредиторів - власників зовнішніх боргових зобов'язань України висловлює неготовність брати участь у переговорах. Мінфін нагадав, що Україна та її власники боргових зобов'язань повинні домовитися про проведення реструктуризації з досягненням прийнятного рівня боргового навантаження та обслуговування боргу в рамках програми з Міжнародним валютним фондом до червня.