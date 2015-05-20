Медведєв погрожує судом у разі несплати Україною $25 мільярдів "комерційних боргів"

Росія звертатиметься до судів для стягнення комерційних боргів з України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним.

Путін доручив Медведєву взяти під контроль виплату Україною боргу в 3 млрд доларів за євробондами.

У свою чергу, Медведєв заявив, що для РФ «небайдужа не лише доля суверенного боргу, але й доля комерційної заборгованості – це близько 25 млрд доларів». За його словами, значна частина цієї заборгованості була надана Україні з боку російських комерційних банків, де основним акціонером є держава. «Тому ми у будь-якому випадку повинні стежити, що там відбувається», - сказав Медведєв.

Він наголосив, що навіть у випадках, коли акціонером не є Росія, то йдеться про найбільші банки РФ.

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«По суті – це оголошення дефолту, одночасно з оголошенням форс-мажору, за відповідними зобов'язаннями. У цій ситуації і Російське держава, і російські комерційні банки повинні на все це адекватно відреагувати. Принаймні, щодо комерційної заборгованості, якщо таке рішення буде ухвалене, необхідно буде використовувати усі можливі засоби захисту, включаючи судові», - заявив Медведєв.

Як повідомлялося, екс-президент України Віктор Янукович у грудні 2013 року домовився, що Росія надасть Україні 15 млрд доларів кредиту. До своєї втечі з України Янукович і його уряд встигли отримати від Москви 3 млрд доларів.

19 травня 2015 року Верховна Рада надала Кабінету міністрів право запроваджувати мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам, обмеживши термін прийняття такого рішення 1 липня 2016 року.