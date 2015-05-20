Мінфін РФ: Україна вчасно сплачує взятий за Януковича кредит на $3 мільярди

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявляє, що Україна повністю обслуговує кредит у 3 млрд доларів, але Росія готова судитися у разі невиконання взятих нею зобов'язань.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр сказав на нараді з президентом Росії Володимиром Путіним.

«До цього моменту Україна виконувала свої зобов'язання з обслуговування боргу. Останній такий платіж був у лютому поточного року, наступний платіж має бути 20 червня у розмірі 75 млн доларів. Наразі порушення умов угоди не траплялося», - підкреслив Сілуанов.

«Але, тим не менш, нам потрібно проаналізувати наслідки такого рішення Верховної Ради, наслідки ухвалення цього закону. І у разі, якщо ми побачимо порушення тих зобов'язань, які Україна брала при вкладенні наших ресурсів в облігації українського уряду, ми звернемося до судових механізмів захисту наших інтересів», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року на той час президент України Віктор Янукович домовився, що РФ виділить Україні 15 млрд доларів кредиту. До своєї втечі з України Янукович і його уряд встигли отримати від Москви 3 млрд доларів.

19 травня Верховна Рада наділила Кабінет міністрів правом упроваджувати мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам, обмеживши термін прийняття такого рішення 1 липня 2016 року.