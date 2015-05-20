Путін: РФ не вимагає достроково погасити взятий Януковичем кредит в $3 мільярди на прохання МВФ і України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з членами уряду Росії.

«Ми маємо право вже давно пред'явити ці кошти до дострокового погашення, маючи на увазі, що за умовами нашої угоди, а вона була складена за європейським правом, у разі, якщо загальний обсяг державної заборгованості України перевищує 60%, у нас таке право виникає. Разом із тим, на прохання наших українських партнерів, на прохання МВФ ми не застосовуємо це право, не хочемо посилювати і без того складну економічну ситуацію наших партнерів і сусідів», - сказав Путін.

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При цьому він зазначив, що хотілося б зрозуміти, що «наші» партнери збираються робити насправді.

Путін підкреслив, що в РФ чули заяви відповідальних осіб про те, що розглядається можливість не повертати кредити, отримані колишнім керівництвом країни.

«Але, як ми розуміємо, тут йдеться не про фізичних осіб, а йдеться про суверенні гарантії самої Української держави. Хотілося б зрозуміти наміри наших партнерів. Я б попросив міністра фінансів провести відповідні консультації», - сказав Путін.

Як повідомлялося, екс-президент України Віктор Янукович у грудні 2013 року домовився, що Росія надасть Україні $15 млрд кредиту. До своєї втечі з України Янукович і його уряд встигли отримати від Москви $3 млрд. Термін повернення кредиту закінчується в грудні цього року.

19 травня Верховна Рада надала Кабінету міністрів право запроваджувати мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам, обмеживши термін прийняття такого рішення 1 липня 2016 року.