В Україні хочуть залучити мільярд гривень інвестицій за рахунок продажу до 180 агропідприємств

Міністерство аграрної політики та продовольства (Мінагропрод) розраховує залучити до 1 млрд грн інвестицій в агросектор за рахунок приватизації до 180 підконтрольних міністерству аграрних підприємств у 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Мінагропроду Олексій Павленко під час панельної дискусії про перспективи приватизації та розвитку ключових підконтрольних міністерству держпідприємств.

«Цього року ми бачимо 150-180 підприємств, які будуть запропоновані для приватизації, це той перелік, який може бути актуальним. Загальна кількість, яку ми бачимо за цими підприємствами – це до 1 млрд грн може бути залучено в галузь», - сказав Павленко.

При цьому він уточнив, що землі цих агропідприємств будуть передаватися в користування їх співробітників безплатно.

«Це буде передача земель на громадян безплатно. Це колишні працівники, нинішні працівники підприємства, це пенсіонери. За нашими підрахунками, більш як 100 тисяч працівників нинішніх і колишніх сільгосппідприємств одержать нарешті цю землю», - сказав міністр.

Він також відзначив, що в цілому на момент його приходу в міністерство в структуру Мінагропроду входило понад 570 підприємств, з яких реально працювало лише 96. При цьому переважна більшість цих держпідприємств є збитковими. За даними міністра, тільки за 2014 рік вони зазнали збитків майже на 0,5 млрд грн.

Читайте також«Укрспирт» розраховують продати за $300 мільйонів Водночас, міністр висловив упевненість, що передача в приватну власність цих підприємств дозволить підвищити ефективність їх роботи. Тому в міністерстві мають намір виставити на приватизацію всі підконтрольні Мінагропроду компанії, крім стратегічних.

«Ми, як агроміністерство, дійсно ініціюємо приватизацію всіх підприємств, крім Аграрного фонду та стратегічних елеваторів, які потрібні країні для забезпечення продовольчої безпеки», - сказав Павленко.

За його словами, при проведенні прозорої приватизації підприємств аграрної сфери у галузь можна буде додатково залучити до 10 млрд грн інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня цього року Кабмін затвердив перелік держпідприємств, що підлягають приватизації у 2015 році. Всього в списку на приватизацію 286 об'єктів, при цьому ще 43 об'єкти внесені до переліку заборонених до приватизації, для продажу яких необхідне рішення Верховної Ради.