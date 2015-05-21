"Укрзалізниця" вчасно виплатила дохід за єврооблігаціями

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 18-19 травня поточного року виплатила четвертий купонний дохід за єврооблігаціями на 500 млн дол., дебютний випуск яких відбувся у травні 2013 року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства, не уточнивши суми виплати.

У повідомленні наголошується, що єврооблігації «Укрзалізниці» включено до боргової операції із зовнішніми запозиченнями держави в рамках програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду.

«Укрзалізниця» призупинила погашення основного боргу за фінансовими зобов'язаннями (крім гарантованих державою і отриманих від МФО), при цьому своєчасно здійснює плату за користування залученими фінансовими ресурсами», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, у травні 2013 року «Укрзалізниця» вперше провела на Ірландській фондовій біржі розміщення п'ятирічних євробондів із купоном на рівні 9,5% річних в обсязі 500 млн дол. і погашенням 21 травня 2018 року.

Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank. «Укрзалізниця» спрямувала залучені кошти на реалізацію програм капітальних вкладень і рефінансування свого короткотермінового кредитного портфеля.

Основними інвесторами, які придбали облігації "Укрзалізниці", є інвестиційні фонди (68%), банки (25%) і хедж-фонди (6%).

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18 листопада 2013 року «Укрзалізниця» своєчасно й у повному обсязі здійснила першу виплату купона за своїм дебютним випуском єврооблігацій на 500 млн дол. США з погашенням у 2018 році, 16 травня 2014 року – другу виплату, 19 листопада 2014 року – третю виплату.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства у зв'язку з порушеннями зобов'язань із виплати основної суми за деякими внутрішніми двосторонніми кредитними угодами, крос-дефолт за єврооблігаціями. Відомство також повідомило про плани провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 млрд грн за загальною сумою боргу в 37,5 млрд грн, про яку відомство має намір домовитися з кредиторами в найближчі два місяці.