Moody's зберегло рейтинг «Метінвесту» Ахметова з негативним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service зберегло рейтинг найбільшої в Україні гірничо-металургійної групи «Метінвест» на рівні «Саа3» із негативним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, непогашення компанією 20 травня єврооблігацій на 114 млн дол. має негативний вплив, однак не несе за собою негайних дій, що впливають на рейтинг.

Агентство повідомило, що несплата цієї суми була очікуваною у зв'язку з оголошеною "Метінвестом" пропозицією власникам єврооблігацій про реструктуризацію цінних паперів у зв'язку з браком у компанії коштів для повного обслуговування боргів.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня «Метінвест» оголосив, що знаходиться у стані дефолту і починає три проекти щодо отримання згоди від своїх власників облігацій із терміном погашення у 2015, 2017 і 2018 роках на відтермінування погашення основної суми боргу. Однією з головних цілей проектів було відтермінування погашення боргу за облігаціями на суму 113,65 млн дол., що підлягає виплаті у травні поточного року. При цьому заплановані на початок травня збори власників облігацій не відбулися через відсутність кворуму.

7 травня "Метінвест" ініціював повторне внесення поправок на умови виплати боргів за своїми єврооблігаціями з погашенням у 2015, 2017 і 2018 роках на загальну номінальну суму 1,153 млрд дол.

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Компанія пропонує відмову від певних подій дефолту та перенесення терміну погашення єврооблігацій 2015 року (загальна сума 113,65 млн дол.) із 20 травня поточного на 31 січня 2016 року.

У разі згоди на пропозицію «Метінвесту», власники єврооблігацій 2015 року отримають 5 дол. винагороди на кожні 1 тис. дол. номіналу. При цьому погашення основної суми боргу буде здійснено у два етапи: 20 червня поточного року – 25%, а 31 січня 2016 року – 75%.

Наступні збори власників цінних паперів скликаються на 1 червня в Лондоні, а рішення щодо зміни умов єврооблігацій мають бути схвалені 75% голосів.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним із найбільших у СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

Із середини липня 2014 року підприємства «Метінвесту», що знаходяться на сході України, працюють із перебоями через бойові дії.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

Група у 2014 році скоротила чистий прибуток у 2,5 разу порівняно з 2013 роком - до 159 млн дол. із 392 млн дол.