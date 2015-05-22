S&P знизило рейтинг Укрзалізниці до «вибіркового дефолту»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services знизило довгостроковий кредитний рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») до рівня «SD» («вибірковий дефолт») із «СС», йдеться в повідомленні агентства.

При цьому S&P підтвердило рейтинг випуску пріоритетних забезпечених нот участі в позиці (єврооблігацій) терміном погашення у 2018 році, випущених фінансовою компанією Shortline PLC, на рівні «СС».

Згідно з повідомленням, зниження рейтингу «Укрзалізниці» обумовлено «оголошенням компанії про припинення виплат по основному боргу в рамках низки зобов'язань і плани з реструктуризації цих зобов'язань».

«Водночас компанія продовжує здійснювати виплати відсотків за згаданим кредитами та всі необхідні виплати з випуску нот участі в позиці обсягом 500 млн дол. Як наслідок, ми вважаємо, що компанія перебуває в стані вибіркового дефолту», - йдеться в повідомленні S&P.

В агентстві раніше розцінюють можливу реструктуризацію позики «Укрзалізниці» на суму 500 млн дол. із терміном погашення у 2018 році як дію, рівнозначну дефолту.

«Ми зазначаємо, що дефолт компанії за цими зобов'язаннями представляється нам практично неминучим», - наголошується в повідомленні.

Читайте також"Укрзалізниця" вчасно виплатила дохід за єврооблігаціями

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Standard & Poor's Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниці» до суверенного рівня «СС» на фоні переговорів із реструктуризації бондів відомства.

12 травня «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства у зв'язку з порушеннями зобов'язань із виплати основної суми за деяким внутрішнім двосторонніх кредитних угод, крос-дефолт за єврооблігаціями. Відомство також повідомило про плани провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 млрд грн при загальній сумі боргу в 37,5 млрд грн, про яку відомство має намір домовитися з кредиторами в найближчі два місяці.