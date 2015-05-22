Рада скасувала податок на доходи іноземних інвесторів від держоблігацій

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 242 народних депутата із 319 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, з 1 січня 2015 доходи нерезидентів у вигляді відсотків за державними цінними паперами оподатковуються у загальному порядку - за ставкою в розмірі 15% їхньої суми та за їхній рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати.

Водночас, у разі наявності міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, такі доходи, як правило, не оподатковуються.

З метою забезпечення виконання законів про державний бюджет та рішень про місцеві бюджети міст України на відповідні роки в частині їхнього фінансування за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел, а також залучення суб’єктами господарювання – резидентами України під державні (місцеві) гарантії кредитів (позик) для реалізації інвестиційних та інших проектів розвитку необхідним є створення належної законодавчої бази в частині звільнення від оподаткування доходів інвесторів, отриманих від операцій з державними та місцевими цінними паперами, і доходів, які виникають за гарантованими державою або відповідною місцевою радою запозиченнями.

Такі правила оподаткування застосовувалися в Україні останні 15 років (як і в більшості країн світу) до внесення змін у Податковий кодекс, які набрали чинності 1 січня 2015 року.

Ці зміни до Податкового кодексу були негативно сприйняті інвесторами (кредиторами) України, суттєво впливають на їхні рішення щодо купівлі українських цінних паперів, інвестування в економіку України та призводять лише до збільшення вартості таких запозичень.

Тому метою внесення змін до Податкового кодексу є необхідність звільнення від оподаткування доходів іноземних інвесторів, отриманих від операцій з державними і місцевими цінними паперами, та доходів, які виникають за гарантованими державою або відповідною місцевою радою запозиченнями.

Передбачається, що ухвалення законопроекту забезпечить фінансування державного (місцевого) бюджетів за рахунок зовнішніх державних запозичень і залучення суб’єктами господарювання кредитів (позик) під державні (місцеві) гарантії.

Пункт 141.4 статті 141 кодексу доповнюється підпунктом 141.4.10, за яким не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді відсотків або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів, або відсотків, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в держбюджеті чи місцевих бюджетах або кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

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У підпункті 165.1.2 пункту 165.1 статті 165 пропонується встановити, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, серед іншого, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді відсотків, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику та на боргові зобов'язання НБУ, а також сума доходів, отриманих нерезидентами у вигляді відсотків, нарахованих на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, якщо такі цінні папери придбані нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів, або відсотків, отриманих нерезидентами за надані державі або бюджету АРК чи міському бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються у держбюджеті або місцевих бюджетах чи кошторисі НБУ, або за надані суб'єктам господарювання кредити (позики), виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.