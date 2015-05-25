НБУ може визнати проблемними банки, які не повідомили про всіх своїх власників

Національний банк України затвердив нові вимоги до розкриття структури власності банків, що передбачають її розкриття фактично до кожної фізичної особи, і зобов'язав банки надати НБУ оновлені структури власності протягом двох тижнів.

Про це НБУ повідомив на сайті з посиланням на свою постанову від 21 травня №328, яким затверджується Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку.

За інформацією НБУ, структура власності банку вважатиметься прозорою, якщо вона дозволяє визначити усіх власників істотної участі банку; усіх ключових учасників банку й усіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюзі володіння корпоративними правами банку; характер взаємозв'язків між цими особами.

Читайте такожМайно неплатоспроможних банків продадуть на біржі

Окремо Нацбанк урегулював трастові правовідносини при володінні акціями банку. Зокрема, регулятор визнаватиме структуру власності банку непрозорою, якщо акції банку прямо чи опосередковано належать так званому «дискреційному трасту», тобто з розщепленням права власності через довірче управління.

Крім цього, посилаючись на свою постанову від 21 травня №332, Нацбанк повідомляє, що банк із непрозорою структурою власності не зможе отримати генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, кредит рефінансування, а також узяти участь у тендері з підтримки ліквідності й може бути визнаний проблемним.