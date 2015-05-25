Яценюк назвав $3 мільярди "політичним хабарем" Путіна Януковичу за відмову від асоціації з ЄС

Україна скористається усіма можливостями і засобами для реструктуризації частини державного боргу, що передбачає програма співробітництва з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом, сказав в інтерв'ю британській газеті Financial Times прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми зробимо все для реструктуризації боргу. Ми використовуємо всі можливі інструменти та засоби для реструктуризації, - сказав Яценюк. – Ми до всіх (кредиторів – УНІАН) ставитимемося однаково гідно і справедливо, включаючи Росію. Якщо Росія думає, що їх якось відокремлять, ні. І дозвольте мені нагадати, що 3 млрд дол. (кредиту від РФ - УНІАН) – це був політичний хабар екс-президенту Януковичу від президента Путіна за непідписання Угоди про асоціацію з ЄС».

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Водночас Яценюк наголосив, що незважаючи на зусилля України, переговори з кредиторами йдуть складно. «Але це природно, ми хочемо заплатити менше, а вони хочуть, щоб ми заплатили більше», - зазначив глава уряду.

При цьому він підкреслив, що Україна не говорить про дефолт. «Я так скажу: ми були б раді розплатитися за всіма боргами. Але на умовах, які пропонує уряду України. І тут я просив би міжнародних кредиторів працювати разом і співпрацювати. Тому що це питання справедливості. Українці вже заплатили занадто багато. І моє завдання – очистити систему, яка перевантажена борговою ношею», - наголосив Яценюк.

Він звернув увагу, що певний компроміс з кредиторами може бути досягнуто завдяки прийнятому парламентом закону, що дозволяє уряду запроваджувати мораторій на виплату боргів. «Прийнятий парламентом закон дасть змогу досягти компромісу, знайти способи. Якщо ні, то ми будемо змушені скористатися опцією і прийняти свої жорсткі рішення. Моя робота в тому, щоб приймати такі жорсткі рішення, - сказав Яценюк. – Однак я говорю про мораторій».

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Представляючи проект закону, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив, що мова йде про зобов'язання лише щодо приватних кредиторів. До переліку боргів, на виплату яких може бути накладено мораторій, не входять борги перед МВФ, ЄБРР та іншими інституційними кредиторами. Правом на мораторій Кабмін може скористатися лише щодо боргів, закріплених рішенням уряду в переліку частини державного і квазідержавного боргу, що підлягає реструктуризації, за винятком паперів держбанків – «Ощадбанку» та «Укрексімбанку» і паперів Держадміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»).

На думку уряду, право на мораторій не має жодного впливу ні на українські банки, ні на валютообмінний курс, а навпаки, матиме позитивний вплив, тому що після цієї операції борги України зменшаться.

Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – відразу ж після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. Переговори про реструктуризацію боргів є частиною програми роботи України з Фондом.

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не повинне перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більш як 10% ВВП. Реструктуризація стосуватиметься зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.