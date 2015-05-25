Компанія Ахметова просить кредиторів про "перепочинок" до кінця січня наступного року

Міжнародна гірничо-металургійна група «Метінвест» має намір до кінця січня 2016 року узгодити умови реструктуризації своєї заборгованості з кредиторами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков.

«Зараз ми просимо наших кредиторів вивести компанію з технічного дефолту і дати перепочинок до 31 січня 2016 року на узгодження умов реструктуризації з усіма учасниками», - сказав Риженков.

За його словами, компанія зазнає істотних складнощів із поверненням своїх боргів через недозавантаження меткомбінатів у зв'язку з бойовими діями на сході України, невідшкодуванням експортного ПДВ, а також несприятливою кон'юнктурою на світових ринках.

При цьому він зазначив, що 1 червня на зборах власників єврооблігацій групи «Метінвест» буде просити підтримати відкладення термінів виплати боргу.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня прес-служба «Метінвесту» оголосила, що компанія знаходиться у стані дефолту і починає три проекти щодо отримання згоди від своїх власників облігацій із терміном погашення у 2015, 2017 і 2018 роках на відтермінування погашення основної суми боргу. Однією з головних цілей проектів було відтермінування погашення боргу за облігаціями на суму 113,65 млн дол., що підлягає виплаті у травні поточного року. При цьому заплановані на початок травня збори власників облігацій не відбулися через відсутність кворуму.

7 травня "Метінвест" ініціював повторне внесення поправок на умови виплати боргів за своїми єврооблігаціями з погашенням у 2015, 2017 і 2018 роках на загальну номінальну суму 1,153 млрд дол.

Компанія пропонує відмову від певних подій дефолту та перенесення терміну погашення єврооблігацій 2015 року (загальна сума 113,65 млн дол.) із 20 травня поточного на 31 січня 2016 року.

У разі згоди на пропозицію «Метінвесту», власники єврооблігацій 2015 року отримають 5 дол. винагороди на кожні 1 тис. дол. номіналу. При цьому погашення основної суми боргу буде здійснено у два етапи: 20 червня поточного року – 25%, а 31 січня 2016 року – 75%.

Наступні збори власників цінних паперів скликаються на 1 червня в Лондоні, а рішення щодо зміни умов єврооблігацій мають бути схвалені 75% голосів.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні й одним із найбільших у СНД виробників залізорудної сировини і сталі.

Із середини липня 2014 року підприємства «Метінвесту», що знаходяться на сході України, працюють з перебоями через бойових дій.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

Група у 2014 році скоротила чистий прибуток у 2,5 разу порівняно з 2013 роком - до 159 млн дол. із 392 млн дол.