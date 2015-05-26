У співвласників російського «Лукойлу» знайшли бізнес у США

У співвласників «Лукойлу» Вагіта Алекперова (22,7%) і Леоніда Федуна (9,8%) є американська компанія Panatlantic Exploration (раніше називалася Vanco Energy), яка займається глибоководною розвідкою нафти в країнах третього світу, пише російський Forbes.

За його інформацією, частку в Vanco Energy вони купили в 2010 році, коли ця компанія переживала фінансові труднощі.

Інвестиції в Panatlantic Exploration, за словами джерела в оточенні Федуна, перевищили $100 млн.

Ольга Плаксіна, голова правління «ІФД Капіталъ», який управляє активами акціонерів «Лукойлу», є головою ради директорів Panatlantic Group. Вона заявила виданню, що «ІФД Капіталъ» є одним з акціонерів Panatlantic Exploration.

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Panatlantic Exploration займається бурінням в Гані, Кот-Д'івуарі, Екваторіальній Гвінеї, Колумбії і має спільний проект з DTEK Ріната Ахметова на морській ділянці в Криму, пише Forbes. Плаксіна назвала бізнес "дуже капіталомістким". Вартість однієї глибоководної свердловини може досягати $100 млн, а ймовірність успіху в кожному проекті становить близько 30%. При цьому головний офіс компанії знаходиться в Х'юстоні, де є необхідні спеціалісти з розвідки і морського буріння, додала Плаксіна.

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У «Лукойлі» від коментарів відмовилися. Віце-президент Panatlantic Exploration Даніель Хоган повідомив, що бенефіціарами компанії є приватні особи, але не назвав їх. За словами джерела, близького до «Лукойлу», оперативне управління проектом здійснює Федун.