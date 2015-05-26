«Укрексімбанк» першим серед держкомпаній досяг успіху в реструктуризації боргу

Державний «Укрексімбанк» успішно завершив переговори з кредиторами щодо реструктуризації своїх єврооблігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках, що дасть можливість протягом цих років заощадити для платіжного балансу України до 1,5 млрд дол., повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Міністерство фінансів вітає успішне завершення переговорів між «Укрексімбанком» і спеціальним комітетом його кредиторів щодо перепрофілювання трьох єврооблігацій банку з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках на загальну суму близько 1,5 млрд дол. Це допоможе заощадити для платіжного балансу України до 1,5 млрд дол. протягом 2015-2018 років», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, результати переговорів повністю відповідають цілям програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Згідно з повідомленням на сайті «Укрексімбанку», група власників облігацій, які представляють майже 30% загальної основної їх суми, підтримала перепрофілювання заборгованості банку.

Облігації банку з погашенням у 2015 році будуть перепрофільовані на умовах, запропонованих банком 20 квітня, тобто погашення 50% основної суми боргу переноситься на квітень 2019 року. Сума, що залишилася, розбивається на рівні піврічні платежі з жовтня 2019 року по квітень 2022 року. Одночасно підвищується ставка по облігаціях до 9,625% річних з 8,375%, що діють у даний час.

Читайте такожДержавний «Укрексімбанк» за квартал отримав 4,5 мільярда гривень збиткуЗа облігаціями з погашенням у 2016 році термін сплати переноситься на 7 років до лютого 2023 року, при цьому купон збільшується до рівня 6-місячного Libor плюс 7%. 50% основної суми боргу мають бути викуплені у лютому 2020 року, решта - рівними піврічними платежами з серпня 2020 року до лютого 2023 року.

За облігаціями з погашенням у 2018 році термін сплати переноситься на 7 років до січня 2025 року, при цьому купон збільшується до 9,75%. 50% боргу буде погашено до січня 2021 року, залишок - рівними піврічними платежами з липня 2021 року до січня 2025 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори з реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня - одразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує у 2015 році заощадити на виплатах за борговими цінними паперами до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки - до 15,3 млрд дол.

Один з учасників переговорів, державний «Укрексімбанк», 27 квітня повідомив, що домовився з держателями своїх єврооблігацій з погашенням у квітні цього року про відстрочку на 3 місяці і наміри продовжити переговори з кредиторами про реструктуризацію на запропонованих ним раніше умовах.