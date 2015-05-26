Україна розміщує єврооблігації на $1 мільярд під гарантії США - джерело

Україна має намір найближчим часом розмістити п'ятирічні євробонди на 1 млрд дол. під гарантії уряду США, повідомило УНІАН джерело на ринку. Раніше про можливість випуску паперів наприкінці травня заявляла міністр фінансів України Наталія Яресько.

Менеджерами розміщення паперів стали компанії JP Morgan, Morgan Stanley і City.

Наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсязі 2 млрд дол. Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектора, поліпшення ділового клімату.

Угоду про отримання гарантій на перший мільярд доларів у рамках досягнутих у січні домовленостей було підписано між урядами США та України 18 травня поточного року.

Читайте такожСША за умови реформ можуть дати Україні гарантії ще на $1 мільярдЯк зазначала міністр фінансів Наталія Яресько, на випуск бондів не впливає факт проведення переговорів про реструктуризацію частини державного боргу, які Україна веде з комітетом кредиторів. Яресько наголошувала, що переговори про реструктуризацію та про надання держгарантій від уряду США – це частини загальної програми підтримки України з боку іноземних партнерів, «частина тої парасольки в 40 млрд дол.», яка відкрита Україні після схвалення програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у березні поточного року.

Надання державних гарантій від уряду США стало не першим таким кроком стосовно України. У квітні 2014 року Конгрес і Сенат США вже приймали рішення виділити Україні 1 млрд дол. фінансових гарантій. Влітку 2014 року Україна розмістила суверенні бонди під гарантії уряду США на 1 млрд дол.