Кабмін хоче найближчим часом провести прямі переговори з кредиторами

Кабінет міністрів України розраховує найближчим часом провести прямі переговори з Комітетом кредиторів про реструктуризацію частини державного боргу.

Про це повідомила журналістам міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Ми вже провели щодо «Ексімбанку» (переговори про реструктуризацію бондів банку - УНІАН) – це дуже суттєво. Це близько мільярда із загальної суми, - сказала Яресько. – Ми ведемо переговори щодня, і я сподіваюся, що найближчим часом уряд проведе переговори з кредиторами. Не між радниками, а прямі переговори між боржником і кредитором. Не знаю, чи це фізична зустріч, але це буде точно прямий контакт. Сподіваюся, що днями. Все йде в правильному напрямку», - сказала Яресько.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори щодо реструктуризації частини держборгу загальним обсягом 23 млрд дол. 13 березня – одразу після схвалення програми кредитування економіки країни на 17,5 млрд дол. з боку Міжнародного валютного фонду. У рамках переговорів українська сторона розраховує в 2015 році заощадити на виплатах по боргових цінних паперах до 5,2 млрд дол., а в найближчі 4 роки – до 15,3 млрд дол.

Кабінет міністрів України за пропозицією Міністерства фінансів 4 квітня затвердив перелік боргових зобов'язань для проведення реструктуризації. Співвідношення державного боргу до ВВП не повинно перевищити позначку в 71% до 2020 року, а боргове фінансування бюджету - не більше 10% ВВП. Реструктуризація торкнеться зовнішніх боргів, що виникли до 28 лютого 2014 року, і включатиме частину зовнішнього боргу України, гарантовані державою зовнішні борги і квазісуверенні борги - єврооблігації державних банків, «Укрзалізниці», міста Києва.

Читайте такожЯресько: Кабмін може ввести мораторій на боргові виплати у разі провалу переговорів із кредиторамиОдин з учасників переговорів, державний «Укрексімбанк», 27 квітня повідомив, що домовився з власниками своїх єврооблігацій з погашенням у квітні цього року про відтермінування на 3 місяці і наміри продовжити переговори з кредиторами про реструктуризацію на запропонованих ним раніше умовах. Наприкінці травня Державний «Укрексімбанк» успішно завершив переговори з кредиторами щодо реструктуризації своїх єврооблігацій з погашенням у 2015, 2016 і 2018 роках, що дасть змогу впродовж цих років заощадити для платіжного балансу України до 1,5 млрд дол.

Разом з тим, інші боргові зобов'язання залишаються нереструктуризированими. У зв'язку з цим у середині травня Верховна Рада надала Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам, обмеживши термін прийняття такого рішення 1 липня 2016 року. До переліку боргів, на виплату яких може бути накладено мораторій, не входять борги перед МВФ, ЄБРР та іншими інституційними кредиторами. Правом на мораторій Кабмін може скористатися лише щодо боргів, закріплених рішенням уряду в переліку частини державного і квазідержавного боргу, що підлягає реструктуризації, за винятком паперів держбанків – «Ощадбанку», «Укрексімбанку» і паперів Держадміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»).