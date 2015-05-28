Найбільші російські компанії за рік втратили понад 300 мільярдів рублів через обвал нацвалюти

Про те, що компанії несуть мільярдні збитки від похідних інструментів із валютною складовою, наприкінці року казав директор департаменту фінансової стабільності ЦБ Сергій Моїсеєв. Подробиць він не розкривав, але вони знайшли відображення у річних звітах. РБК проаналізував звіти 30 найбільших за виручкою російських компаній.

З'ясувалося, що валютні свопи у 2014 році були в 14 з них, і тільки три виграли від цього (ще одна компанія заробила на нафтових ф'ючерсах). Загальні втрати, які знайшли відображення в їх звітах, перевищили 317 млрд руб.

Це не означає, що компанії мали прямі збитки на таку суму минулого року, зазначає виконавчий директор Асоціації професійних інвесторів (АПІ) Олександр Шевчук. «Зобов'язання за операціями в залежності від умов угод фактично можуть бути виконані й наступним періодом», — пояснює він. У низці випадків, наполягають опитані РБК компанії, збитки мали «паперовий» характер і були пов'язані з переоцінкою справедливої вартості фінансових інструментів.

Про свої невдачі з деривативами за підсумками минулого року відзвітувала, зокрема, «Транснефть». Чистий збиток трубопровідної монополії від операцій з похідними фінансовими інструментами за 2014 рік перевищив 70 млрд руб. (у 2013 році — 52 млн руб.), випливає з її звітності. Це майже 10% від виручки за минулий рік. Компанія купувала опціони пут і продавала опціони колл на долар: у 2013 році — на $4,2 млрд, у 2014 році — на $2,7 млрд (опціони, куплені у 2013 році, мали термін виконання з травня 2013 по жовтень 2014 року, а куплені в 2014 році — у серпні-грудні 2014 року, якраз коли відбувалася девальвація рубля).

Читайте такожMoody's прогнозує падіння ВВП Росії цього року на 3%

На збитки «Транснефти» за цими операціями звертала увагу уряду Асоціація професійних інвесторів (АПІ). У квітневому листі на ім'я керівника Росимущества Ольги Дергунової організація просила розібратися, для чого компанії, що має і виручку, і основні витрати в рублях, потрібно здійснювати «настільки масштабні операції на валютному ринку». Представник «Транснафти» відмовився коментувати цю тему, прес-служба Росимущества на запит РБК не відповіла.

Ще більші, ніж у «Транснефти», втрати від операцій з похідними фінансовими інструментами показала у звітності за 2014 рік «Роснефть». Її чистий збиток від таких операцій зріс порівняно з 2013 роком у 30 разів, до 122 млрд руб. Представник держкомпанії від коментарів відмовився. Але пояснення керівництва «Роснефти» до звітності слідує, що це були «негрошові витрати» від переоцінки справедливої вартості.