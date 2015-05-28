Ferrexpo хоче реструктуризувати залишок боргу

Швейцарська гірничорудна компанія Ferrexpo, що контролює в Україні Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати, має намір реструктуризувати частину боргу за єврооблігаціями з погашенням у квітні 2016 року в розмірі 285,7 млн дол.

Про це йдеться в повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, зазначена сума боргу залишилася після неповного обміну єврооблігацій 2016 року на 500 млн дол. у лютому поточного року.

Компанія нагадує, що в лютому отримала заявки на реструктуризацію 214,3 млн дол. згідно з поданими заявками від власників цінних паперів. Ferrexpo випустила нові євробонди на 160,7 млн дол., що погашаються двома рівними траншами 7 квітня 2018 року та 7 квітня 2019 року, при цьому сплатила 53,6 млн дол. винагороди інвесторам, які погодилися на обмін. Ставку купона за євробондами було підвищено до 10,375% з 7,875% річних.

Як повідомляв УНІАН, Ferrexpo у січні-березні 2015 року скоротила чистий прибуток у 2,1 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 58,4 млн дол.

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Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим у СНД виробником та експортером сировини для металургійної промисловості. Основними споживачами продукції, що випускається компанією, є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Ferrexpo у 2014 році скоротила чистий прибуток на третину – до 183,8 млн дол. проти 263,8 млн дол. роком раніше.