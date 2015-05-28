Євробонди під гарантії США допоможуть зменшити борговий тягар України - Мінфін

Успішне розміщення Україною євробондів на 1 млрд дол. під гарантії США, випуск яких розпочало Міністерство фінансів 27 травня, дозволить здешевити обслуговування державного боргу нашої країни, повідомляється на сайті міністерства.

«Ці облігації, поряд з недавньою макрофінансової підтримкою з боку ЄС, мають на меті замінити існуючий борг на більш ощадні з точки зору обслуговування і дешеві міжнародні облігації», - йдеться в повідомленні.

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Мінфін зазначає, що у разі успішного розміщення ці облігації, разом з борговими операціями «Укрексімбанку» та очікуваною борговою операцією України, мають зменшити борговий тягар України і створити потенційні умови для повернення країни на шлях економічного зростання.

«Як і попередні кредитні гарантії США, умови поточної угоди про гарантії запозичення посилять прагнення України виконати умови програми з МВФ та здійснити інші кроки, необхідні для зміцнення верховенства права, системи соціального захисту, подальшого просування важливих структурних реформ і відновлення економічного зростання України», - наголошується у повідомленні.

Мінфін нагадав, що номінальна вартість кожної облігації становить 200 тис. дол., відсоткова ставка становить 1,847% на рік. Сплата відсотків здійснюватиметься двічі на рік 29 травня та 29 листопада, планований термін погашення облігації - 29 травня 2020.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 26 травня оприлюднив постанову, якою оформляється здійснений напередодні випуск 5-річних єврооблігацій на загальну суму 1 млрд дол. США під гарантії уряду США. Україні вчора вдалося розмістити випуск облігацій за ставкою 1,847% з премією в 32 базисних пункти до аналогічних американських держоблігацій.

Наприкінці січня 2015 року Україна і США підписали декларацію про надання Києву кредитних гарантій уряду Сполучених Штатів в обсязі 2 млрд дол. Тоді ж міністр фінансів США Джейкоб Лью заявив, що уряд США має намір запропонувати Конгресу збільшити пакет кредитних гарантій до 3 млрд дол. у разі проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектора, поліпшення ділового клімату.

У березні міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що Міністерство фінансів України планує здійснити випуск єврооблігацій обсягом 1 млрд дол. під державні гарантії уряду США у квітні-травні.