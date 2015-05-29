Яресько сподівається, що мораторій на виплату боргів використовувати не доведеться

Міністр фінансів України Наталія Яресько сподівається, що уряду України не доведеться скористатися правом на введення мораторію на виплату боргів, і планує досягти домовленості з приватними кредиторами щодо реструктуризації боргу під час прямих переговорів, запланованих на найближчий час.

Про це вона сказала журналістам.

«Я не хочу прогнозувати, будемо чи не будемо використовувати мораторій. Треба було дати можливість уряду одержати цей важіль, - сказала Яресько. - Але я сподіваюся на те, що ми дійдемо до прямих переговорів скоро, і таким чином ми конструктивно і сумлінно досягнемо домовленостей».

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Яресько відзначила, що зараз питання введення чи не введення мораторію на виплату боргу – це «галас». «Це галасні про що. Нам потрібен був важіль. Це обговорено з МВФ (Міжнародним валютним фондом - УНІАН). Уряд діє в тісному контакті з МВФ, - сказала Яресько. – У мене немає бажання не платити борги. У мене перший пріоритет саме домовитися».

Раніше міністр фінансів зазначала, що переговори з кредиторами, комітет яких очолює американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, йдуть непросто. У разі, якщо домовленості не будуть досягнуті, уряд може скористатися правом на введення мораторію на виплату частини боргів. Це право закріплено законом, ухваленим парламентом і підписаним президентом.

До переліку боргів, на виплату яких може бути накладено мораторій, не входять борги перед МВФ, ЄБРР та іншими інституційними кредиторами. Право на введення мораторію Кабмін може скористатися лише щодо боргів, закріплених рішенням уряду в переліку частини державного і квазідержавного боргу, що підлягає реструктуризації, за винятком паперів держбанків – «Ощадбанку», «Укрексімбанку» і паперів Держадміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»).